Барселона розпочала співпрацю з Facebook

Барселона стане першим спортивним клубом, який запропонує додаткові привілеї своїм передплатникам у Facebook.

Каталонський клуб і соціальна мережа Facebook розробили спільний проект для вболівальників – вартість щомісячної підписки складе 2,85 долара, повідомляє Sports Pro.

Барселона оголосила про рекордний дохід за підсумками сезону 2018/19

Фан-клуб надасть користувачам доступ до ексклюзивного контенту, інтерактивів, спеціальних нагород, значків та інших привілеїв. Офіційна сторінка Барселони на Facebook також матиме вкладку "Для уболівальників", яку бачитимуть лише передплатники і міститиме посилання на весь ексклюзивний контент.

Клуб може дозволити собі подібні експерименти, адже вже оголосив про рекордні доходи у минулому сезоні. Більше того, президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу заявив, що дохід Барселони за підсумками сезону 2019/20 перевищить 1 мільярд євро.

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