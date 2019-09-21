Барселона начала сотрудничество с Facebook

Барселона станет первым спортивным клубом, который предложит дополнительные привилегии своим подписчикам в Facebook.

Каталонский клуб и социальная сеть Facebook разработали совместный проект для болельщиков – стоимость ежемесячной подписки составит 2,85 доллара, сообщает Sports Pro.

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Фан-клуб предоставит пользователям доступ к эксклюзивному контенту, интерактивам, специальным наградам, значкам и прочим привилегиям. Официальная страница Барселоны на Facebook также будет иметь вкладку "Для болельщиков", которая будет видна только подписчикам и будет содержать ссылку на весь эксклюзивный контент.

Клуб может позволить себе подобные эксперименты, ведь уже объявил о рекордных доходах в прошлом сезоне. Более того, президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу заявил, что доход Барселоны по итогам сезона 2019/20 превысит 1 миллиард евро.

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