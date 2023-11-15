Жіноча команда Барси рознесла Бенфіку в першому матчі групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів у цій новині.

Барселона виграла попередню жіночу Лігу чемпіонів, а новий груповий етап розпочала з розгрому Бенфіки. Каталонки відвантажили супернику п'ять голів.

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Дублями відзначилися дві володарки "Золотих м'ячів": спершу два забила Алексія Путельяс, потім її досягнення повторила Айтана Бонматі.

Красиву крапку в зустрічі поставила Ошоала – нігерійка відзначилася бісіклетою. Що цікаво, чотири асисти віддала норвежка Грем Хансен.

В інших матчах ігрового дня Ліон розніс празьку Славію, Айнтрахт розібрався з Русенгордом, а Бранн переграв Санкт-Пьольтен.