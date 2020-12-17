У перенесеному поєдинку 19-го туру іспанської Ла Ліги Барселона на власному полі переграла Реал Сосьєдад. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів протистояння.

Відкрили рахунок у поєдинку гості з Країни Басків. На 27-й хвилині Порту прострілив уздовж воріт після класної комбінації Сосьєдада, а Вілліан Хосе спокійно відправив м'яч у сітку з кількох метрів.

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Проте, "блаугранас" відігралися вже за чотири хвилини. Оборона сан-себастьянців, здавалося, винесла м'яч, але на абсолютно вільного Жорді Альбу – оборонець наважився пробити з льоту й правою спрямував "смугастого" в дев'ятку. А під завісу першого тайму Барселона забила переможний гол: Альба прострілив із лівого флангу, а Френкі де Йонг переграв Реміро в ближньому бою.

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