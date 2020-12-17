Открыли счет в поединке гости из Страны Басков. На 27-й минуте Порту прострелил вдоль ворот после классной комбинации Сосьедада, а Виллиан Хосе спокойно отправил мяч в сетку с нескольких метров.

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Однако, "блаугранас" отыгрались уже четыре минуты спустя. Оборона сан-себастьянцев, казалось, вынесла мяч, но на совершенно свободного Жорди Альбу – защитник решился пробить с лета и правой направил "полосатого" в девятку. А под занавес первого тайма Барселона забила победный гол: Альба прострелил с левого фланга, а Фрэнки де Йонг переиграл Ремиро в ближнем бою.

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