Барселона – Реал Мадрид: Мессі та Бейл розпочнуть матч із лави запасних

Барселона та Реал Мадрид зустрічаються у першому півфінальному поєдинку Кубка Іспанії. Склади та лінк на онлайн-трансляцію шукайте в цій новині.
Перший матч 1/2 фіналу Кубка Іспанії Барселона – Реал Мадрид розпочнеться о 22:00. Текстову онлайн-трансляцію зустрічі проведе Футбол 24.
Барселона – Реал: анонс Ель Класіко
Стартові склади:
Барселона: Тер Штеген – Семеду, Піке, Лангле, Альба – Роберто, Ракітіч, Артур – Малком, Суарес, Коутінью
Запасні: Пенья, Вермален, Боатенг, Аленья, Мессі, Мурільйо, Відаль
Реал Мадрид: Навас – Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело – Льоренте, Модріч, Кроос – Васкес, Бензема, Вінісіус
Запасні: Куртуа, Начо, Бейл, Асенсіо, Іско, Себальйос, Каземіро
Трансляція матчу:
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