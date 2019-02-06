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Барселона – Реал Мадрид: Мессі та Бейл розпочнуть матч із лави запасних

20:56 1062 Читать на русском
Барселона – Реал Мадрид: Мессі та Бейл розпочнуть матч із лави запасних
Барселона – Реал Мадрид: Мессі та Бейл розпочнуть матч із лави запасних

Барселона та Реал Мадрид зустрічаються у першому півфінальному поєдинку Кубка Іспанії. Склади та лінк на онлайн-трансляцію шукайте в цій новині.

Перший матч 1/2 фіналу Кубка Іспанії Барселона – Реал Мадрид розпочнеться о 22:00. Текстову онлайн-трансляцію зустрічі проведе Футбол 24.

Барселона – Реал: анонс Ель Класіко

Стартові склади:

Барселона: Тер Штеген – Семеду, Піке, Лангле, Альба – Роберто, Ракітіч, Артур – Малком, Суарес, Коутінью

Запасні: Пенья, Вермален, Боатенг, Аленья, Мессі, Мурільйо, Відаль

Реал Мадрид: Навас – Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело – Льоренте, Модріч, Кроос – Васкес, Бензема, Вінісіус

Запасні: Куртуа, Начо, Бейл, Асенсіо, Іско, Себальйос, Каземіро

Трансляція матчу:

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Кубок Іспанії1/2 фіналу, перші матчі

Барселона - Реал Мадрид: Середа 06 лютого 2019

Барселона
до матчу
35
хв
Реал Мадрид
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