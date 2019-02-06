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Барселона – Реал Мадрид: онлайн-трансляция

21:55 1281 Читати українською
Барселона – Реал Мадрид: онлайн-трансляция
Барселона – Реал Мадрид: стартовые составы на полуфинал Кубка Испании

Барселона и Реал Мадрид встречаются в первом полуфинальном поединке Кубка Испании. Стартовые составы и ссылку на онлайн-трансляцию ищите в этой новости.

Первый матч 1/2 финала Кубка Испании Барселона – Реал Мадрид начнётся в 22:00. Текстовую онлайн-трансляцию встречи проведёт Футбол 24.

Барселона – Реал: анонс Эль Классико

Стартовые составы:

Барселона: Тер Штеген – Семеду, Пике, Лангле, Альба – Бускетс, Ракитич, Артур – Малком, Суарес, Коутинью

Запасные: Пенья, Роберто, Боатенг, Аленья, Месси, Мурильо, Видаль

Реал Мадрид: Навас – Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело – Модрич, Льоренте, Кроос – Васкес, Бензема, Винисиус

Запасные: Куртуа, Начо, Бейл, Каземиро, Асенсио, Иско, Себальос

Трансляция матча:

Чем Реал Солари лучше Барселоны Вальверде, или Бензема превосходит Роналду – новые интриги перед Классико

Кубок Испании1/2 финала, первые матчи

Барселона - Реал Мадрид: Среда 06 февраля 2019

Барселона

live 11'
0 : 1
Реал Мадрид
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Теги
Барселона Барселона Испания Барселона - Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Класіко
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