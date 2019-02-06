Барселона – Реал Мадрид: онлайн-трансляция

Барселона и Реал Мадрид встречаются в первом полуфинальном поединке Кубка Испании. Стартовые составы и ссылку на онлайн-трансляцию ищите в этой новости.
Первый матч 1/2 финала Кубка Испании Барселона – Реал Мадрид начнётся в 22:00. Текстовую онлайн-трансляцию встречи проведёт Футбол 24.
Барселона – Реал: анонс Эль Классико
Стартовые составы:
Барселона: Тер Штеген – Семеду, Пике, Лангле, Альба – Бускетс, Ракитич, Артур – Малком, Суарес, Коутинью
Запасные: Пенья, Роберто, Боатенг, Аленья, Месси, Мурильо, Видаль
Реал Мадрид: Навас – Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело – Модрич, Льоренте, Кроос – Васкес, Бензема, Винисиус
Запасные: Куртуа, Начо, Бейл, Каземиро, Асенсио, Иско, Себальос
Трансляция матча:
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