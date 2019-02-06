Барселона та Реал Мадрид розписали нічию у півфіналі Кубка Іспанії

Перший півфінальний матч Кубка Іспанії між Барселоною та Реалом, який проходив на "Камп Ноу", переможця не виявив.

Кубок Іспанії 2018/2019, 1/2 фіналу, перший матч

Барселона – Реал Мадрид – 1:1

Голи: Малком, 58 – Васкес, 6

Реал дуже активно розпочав, забравши м'яч під власний контроль та практично не випускаючи Барсу далі центру поля. Вже на 5-й хвилині тиск вилився в постріл Крооса з-за меж штрафного, який парирував Тер Штеген; після наступної атаки гостей він вже витягував м'яч із сітки. Бензема отримав подачу від Вінісіуса та з правого краю карного майданчика викотив на лінію воротарського під удар Васкесу – йому залишалося лише забити, що той і зробив ударом в дальній кут.

На 13-й мадридці могли подвоїти перевагу, однак Вінісіус у контратаці 3-в-2 вирішив пробити з лінії штрафного, а не віддавати на вільного партнера зліва – в результаті удар було заблоковано. Контратака 3-в-3 після помилки Бускетса завершилась черговим пострілом активного Вінісіуса, але і цю спробу бразильця накрили у карному майданчику.

Барсу почав приводити до тями несподіваний лідер – Малком. На 20-й хвилині він вирвався віч-на-віч з Навасом, але пробив безхитрісно прямо у голкіпера, а на 32-й після його подачі зі штрафного Іван Ракітіч головою влучив у поперечину. На 35-й хвилині нападник створив ще один прекрасний момоент, пройшовши трьох захисників Реала на лінії штрафного та викотивши м'яч під удар Суаресу – його у блискучому стрибку парирував Навас. Втім, кінцівка тайму залишилась за Реалом: на 44-й хвилині одна з атак завершилась потужним пострілом Вінісіуса з меж штрафного в дотик, але його в останній момент заблокували.

Другий тайм Реал знову спробував розпочати активно, але Барса швидко перехопила ініціативу. Кілька перспективних проривів та прострілів захисникам "бланкос" вдалося заблокувати, але ближче до 50-х хвилин тиск каталонців став відчутним. На 53-й пролунав перший дзвіночок: Феліппе Коутінью отримав м'яч на лінії напівкола перед штрафним та у фірмовому стилі пробив над поперечиною. На 58-й "блаугранас" таки зрівняли рахунок: Альба вирвався віч-на-віч з Кейлором, але не зміг його переграти, а Суарес з дистанції вистрілив у порожні ворота й влучив у ближню штангу; м'яч відскочив до Малкома, який вже пробив у ворота, повні мадридців – і влучив у сітку! 1:1!

Ернесто Вальверде спробував швидко дотиснути Реал, випустивши на поле Лео Мессі та Артуро Відаля, а потім ще й Карлеса Аленью. Сантьяго Соларі у відповідь випустив Бейла та Каземіро, однак зиску ні господарі, ні гості зі своїх замін не отримали. Гра скотилася у позиційну фазу, в якій більш активною була Барселона: так, Мессі на 68-й міг вирватись один на один з Навасом, але не зміг переграти Варана; Аленья міг вискочити на ворота при контратаці, однак йому не вистачило швидкості – Карвахаль наздогнав каталонця та заблокував його удар. На 79-й на пенальті претендував Суарес, впавши після контакту з Карвахалем, але Маттео Лаос вирішив, що "одинадцятиметрових" сьогодні не буде.

Кінець другого тайму мадридці забрали. На 82-й хвилині Реал отримав шанс вирвати перемогу після прориву Васкеса та виходу з воріт Тер Штегена. Голкіпер врятував, але мадридці отримали шанс забити у порожні ворота – втім, Бейл, отримавши м'яч недалеко від воріт, не зміг пробити як слід. Барса відповіла на 83-й проходом Мессі по краю поля, однак з гострого кута прошити Наваса не вдалося. На 85-й мадридці знову могли забити після подачі Крооса з штрафного, однак Варану зовсім трохи забракло точності при замиканні; на 87-й вже сам Кроос пробивав з лінії штрафного, але під постріл кинувся Піке.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию у цьому поєдинку. Фіналіст Кубка Іспанії буде визначений на "Сантьяго Бернабеу".