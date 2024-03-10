Наставник "блаугранас" Хави объявил, что покинет свой пост после завершения сезона. Руководство Барселоны активно подыскивает нового тренера.

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Как сообщает Foot Mercato, Ханси Флик недавно встретился с президентом "кулес" Жоаном Лапортой. Немецкого специалиста на встречу сопровождал его агент. Отмечается, что руководству Барселоны нравится кандидатура Флика.

Стоит заметить, что "блаугранас" также рассматривали наставника Ювентуса Массимилиано Аллегри. Впрочем, его профиль не нашел единодушной поддержки среди руководства Барселоны.

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