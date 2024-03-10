Реал – Барселона: визначились дата і час початку Ель Класіко, яке може вирішити долю чемпіонства
Реал та Барселона дізнались, коли точно відбудеться третє Ель Класіко цього сезону.
Поєдинок 2-го кола Ла Ліги між Реалом та Барселоною, який відбудеться на Сантьяго Бернабеу, запланований на 21 квітня, початок о 21:00.
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Матч може визначити долю чемпіонства в Іспанії. Наразі Реал очолює Ла Лігу (66 очок після 27 турів), а Барселона на третій сходинці (61 бал за 28 турів).
Додамо, що в обох попередніх матчах цього сезону перемогу неодмінно здобував Реал: перемога 1:2 у чемпіонаті та 4:1 у фіналі Суперкубка Іспанії.
Барселона обійшла Жирону й піднялася на другу позицію, перегравши Мальорку завдяки голу 16-річного вундеркінда