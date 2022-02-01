"Блаугранас" проводять внутрішнє розслідування, пов'язане з діяльністю попереднього президента Жозепа-Марії Бартомеу і його підопічних.

Рада директорів доручила аудиторскьій компанії Deloitte проаналізувати фінансовий стан клубу. Були вивчені кошти, якими може розпоряджатися клуб, та борги. Результати шокують.

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Як повідомляє офіційний сайт Барселони, борг становить 1,173 млрд євро, збитки – 481 мільйон, а зарплатний фонд був на 40% вищим, ніж в інших клубів. Також були виявлені фінансові операції "сумнівного характеру". Їхні аналіз і судову перевірку "блаугранас" доручили агентству Kroll.

У клубі нібито проводили необґрунтовані платежі та виплачували завищені суми, що вказує на можливий факт неправомірного збагачення. Усі відповідні матеріали були надані прокуратурі Барселони. Поки нікому не були висунуті звинувачення.

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