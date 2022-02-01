"Блаугранас" проводят внутреннее расследование, связанное с деятельностью предыдущего президента Жозепа-Марии Бартомеу и его подопечных.

Совет директоров поручил аудиторской компании Deloitte проанализировать финансовое состояние клуба. Были изучены средства, которыми может распоряжаться клуб, и долги. Результаты шокируют.

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Как сообщает официальный сайт Барселоны , долг составляет 1,173 млрд евро, убытки – 481 миллион, а зарплатный фонд был на 40% выше, чем у других клубов. Также были обнаружены финансовые операции "сомнительного характера". Их анализ и судебную проверку "блаугранас" поручили агентству Kroll.

В клубе якобы производили необоснованные платежи и выплачивали завышенные суммы, что указывает на возможный факт неправомерного обогащения. Все материалы были предоставлены прокуратуре Барселоны. Пока никому не были предъявлены обвинения.

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