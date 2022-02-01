"Барселона втратила близько 600 мільйонів, з яких лише 135 – через коронавірус. Ми перенаправили борги та маємо чим дихати тепер. Але також побачили, що жодних реформ вони (попереднє керівництво на чолі з Бартомеу – прим.) не зробили.

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Ми працюємо у пошуках фінансування, є проблеми з платоспроможністю. Складно пояснити гравцеві ситуацію, чому зменшується зарплатня, адже в нас вона була на 40% вища, аніж у конкурентів. Це ж стосується їхнього гаманця. За десять місяців було зекономлено 159 мільйонів євро. Це для того, щоб зробити команду конкурентоздатною.

Бренд Барселони досі має цінність. Ми казали, що через два роки будемо конкурентоздатними, але вже є такими. Ми змінимо ситуацію. Обов'язково", – цитує Ромеу Marca.

Зауважимо, що суми, яку зекономило керівництво Барси, вистачило б на 4 роки виплати зарплат Ліонелю Мессі, який зараз в ПСЖ отримує 40 млн на рік до сплати податків.

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