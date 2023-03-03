Срок действующего соглашения испанца истекает летом 2023 года. Барселона в своих соцсетях объявила, что Роберто подписал новый контракт еще на один сезон с клаусулой в размере 400 миллионов евро.

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"За тринадцать лет Роберто сыграл в общей сложности в 339 матчах за первую команду и продолжает демонстрировать, что терпение также является добродетелью. Сформированный как полузащитник, он провел большинство игр на позиции правого защитника. Его способность адаптироваться на разных позициях, сделала Серхи важной частью команды", – говорится в заявлении клуба.

Напомним, что Роберто находится в Барселоне с 2006 года. Он дебютировал в составе первой команды в 2010 году. Вместе с каталонцами завоевал 19 трофеев. В этом сезоне в активе Серхи Роберто 3 гола и 3 результативных передачи в 23 играх во всех турнирах.

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