Пенья підписав новий контракт у вівторок, 9 травня, в клубному офісі Барселони в присутності президента Жоана Лапорти. Як інформує офіційний сайт "блаугранас", у новій угоді прописана клаусула – сума відступних за гравця 1999 року народження становить 400 мільйонів євро.

"Велика сімка": Хаві визначив недоторканих гравців Барселони

Пенья є вихованцем Ла Масії, куди потрапив у 2012 році з Вільяреала. З сезону 2018/19 він є гравцем молодіжної команди Барселони, але вже відтоді періодично потрапляв у заявку на матчі першої команди.

Минулого сезону Барселона відправляла Пенью в оренду в Галатасарай, де він зіграв два матчі проти "блаугранас" у Лізі Європи. У домашньому для іспанців поєдинку турки здобули нічийний результат.

У цьому сезоні Пенья дебютував за першу команду Барси на ранніх етапах Кубка Іспанії. Очікується, що головний тренер команди Хаві дозволить йому дебютувати за першу команду в Ла Лізі наприкінці сезону – щойно Барселона арифметично гарантує собі титул чемпіона Іспанії.

Барселона дотиснула Осасуну, граючи півтора тайму в більшості