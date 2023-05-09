Пенья подписал новый контракт во вторник, 9 мая, в клубном офисе Барселоны в присутствии президента Жоана Лапорты. Как информирует официальный сайт "блаугранас", в новом соглашении прописана клаусула – сумма отступных за игрока 1999 года рождения составляет 400 миллионов евро.

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Пенья является воспитанником Ла Масии, куда попал в 2012 году из Вильярреала. С сезона 2018/19 он является игроком молодёжной команды Барселоны, но уже с тех пор периодически попадал в заявку на матчи первой команды.

В прошлом сезоне Барселона отправляла Пенью в аренду в Галатасарай, и, находясь в аренде, он сыграл два матча против "блаугранас" в Лиге Европы. В домашнем для испанцев поединке турки добыли ничейный результат.

В этом сезоне Пенья дебютировал за первую команду Барсы на ранних этапах Кубка Испании. Ожидается, что главный тренер команды Хави позволит ему дебютировать за первую команду в Ла Лиге в самом конце сезона – как только Барселона арифметически гарантирует себе титул чемпиона Испании.

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