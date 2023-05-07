Барселона хоче зберегти влітку кількох гравців, на яких Хаві розраховує в наступному сезоні.

"Блаугранас" повинні збалансувати свої рахунки. Керівництву каталонців вже вдалося знизити зарплату відомість, що дозволить реєструвати нові контракти. Влітку також Барселоні доведеться здійснити кілька продажів.

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Головний тренер Хаві хоче зберегти в команді лідерів, тому склав список з футболістів, які вважаються недоторканими. Згідно з інформацією Mundo Deportivo, Барселона не буде розглядати пропозиції, які будуть стосуватися тер Штегена, Крістенсена, Араухо, де Йонга, Педрі, Дембеле та Лєвандовскі. Саме цих сімох гравців Хаві вважає лідерами і планує будувати команду навколо них в майбутньому сезоні.

Раніше повідомлялось, що Барселона готова продати Франка Кессьє, Феррана Торреса й Ансу Фаті. Також клуб відкритий до пропозицій щодо Еріка Гарсії, Рафіньї та Жорді Альби.

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