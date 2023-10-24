Барселона оголосила про продовження контракту зі своїм вихованцем Лопесом до літа 2027 року. Про це йдеться на офіційному сайті каталонського клубу.

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Згідно з інсайдером Фабріціо Романо, сума відступних в угоді гравця з клубом становить 400 млн євро.

Фермін перебуває в системі каталонського клубу з 2016 року. Він встиг зіграти за "блаугранас" 7 матчів і забити один м'яч – у ворота Мальорки в 7-му турі цього чемпіонату (2:2).

Лопес потрапив до заявки Барселони на матч із Шахтарем, який відбудеться в середу, 25 жовтня.

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