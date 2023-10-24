Барселона продовжила контракт із вихованцем – клаусула склала 400 млн євро
Півзахисник Фермін Лопес підписав новий довгостроковий контракт із Барселоною.
Барселона оголосила про продовження контракту зі своїм вихованцем Лопесом до літа 2027 року. Про це йдеться на офіційному сайті каталонського клубу.
Лідер Барселони вимагає від 17-річного супергероя шкідливу вечерю – зірка вже обрав ресторан
Згідно з інсайдером Фабріціо Романо, сума відступних в угоді гравця з клубом становить 400 млн євро.
Фермін перебуває в системі каталонського клубу з 2016 року. Він встиг зіграти за "блаугранас" 7 матчів і забити один м'яч – у ворота Мальорки в 7-му турі цього чемпіонату (2:2).
Лопес потрапив до заявки Барселони на матч із Шахтарем, який відбудеться в середу, 25 жовтня.
Барселона дотисла Атлетік перед матчем з Шахтарем у ЛЧ – 17-річний герой приніс перемогу через хвилину після дебюту