Барселона объявила о продлении контракта со своим воспитанником Лопесом до лета 2027 года. Об этом говорится на официальном сайте каталонского клуба.

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Согласно инсайдеру Фабрицио Романо, сумма отступных в соглашении игрока с клубом составляет 400 млн евро.

Фермин находится в системе каталонского клуба с 2016 года. Он успел сыграть за "блаугранас" 7 матчей и забить один мяч – в ворота Мальорки в 7-м туре этого чемпионата (2:2).

Лопес попал в заявку Барселоны на матч с Шахтёром, который состоится в среду, 25 октября.

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