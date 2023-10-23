Захисник Барселони Жоау Канселу хоче, щоб його товариш по команді повів партнерів в ресторан.

Марк Гіу в дебютному матчі за каталонців відзначився голом і приніс своїй команді перемогу над Атлетіком (1:0).

Барселона – Шахтар: каталонці планують дозаявити сенсаційного бомбардира на матч Ліги чемпіонів

Після матчу захисник Барселони Жоау Канселу привітав 17-річного нападника з яскравим дебютом та сказав, що він має тепер пригостити команду вечерею. "Ти повинен оплатити вечерю в McDondald's", – сказав португалець Гіу.

Нагадаємо, що Барселона обігравши Атлетіко посіла третє місце з 24 очками. Каталонці відстають від лідерів Реала та Жирони лише на один пункт.

Довбик красивим дублем створив для Жирони переможний камбек – українець на рівні Лєвандовскі, команда вчепилась за Реал