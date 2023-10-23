"Футбол 24" разом з партнером HLIBNY DAR розповідає про генеральну репетицію Барселони перед матчем Ліги чемпіонів УЄФА проти Шахтаря.

10-й тур Ла Ліги подарував вболівальникам Ель Класіко. Так, поєдинок між Барсою й Атлетіком також має таку назву, адже ці два клуби разом з Реалом ніколи не вилітали з Прімери. Саме тому протистояння між ними і вважається "класичним".

Каталонці підходили до зустрічі з величезним списком травмованих. У лазареті перебували Лєвандовскі, Рафінья, Кунде, Де Йонг, Педрі й Серхі Роберто. У матчі з Шахтарем їхнє повернення не очікується. Як наслідок, у запасі залишилось тільки вісім футболістів, більша частина з яких була кантеранос.

Втім, були і хороші (для Барси) новини – Ямал та Бальде, які зазнали пошкоджень у збірній, встигли відновитись. Алехандро навіть потрапив у основу. Попри цей факт, Хаві дозволив собі побавитись зі складом, притримавши в запасі Феррана, Ямала та Араухо.

Зарядись енергією футболу, переглядаючи довгоочікувані матчі Ліги чемпіонів разом із HLIBNY DAR. Напої бренду виготовлені на воді з артезіанської свердловини та з високоякісних спиртів класу “Люкс”. Адже HLIBNY DAR – вибір тих, хто цінує не тільки якісний футбол, але й преміальний смак.

Перший тайм виглядав трішки дивно. Команди працювали на рівних, однак у Барселони було всього три удари по воротах. Баски завдали вісім. При цьому за моментами гра тягнула мінімум на 2:2, а то і на 3:3.

Рахунок міг відкривати Атлетік. Вже на 5-й хвилині Сансет отримав класну передачу й скинув м'яч на дугу перед штрафним, а Іньякі Вільямс звідти закрутив у правий нижній – тер Штеген парирував! Барселона з відповіддю не забарилася, огризнувшись атакою з прострілом Канселу. Феліш замикав його потужним ударом метрів з 12-ти, однак гостей врятувала поперечина!

Через чотири хвилини каталонці змарнували ще один топ-момент. Бальде прорвався лівим флангом і викотив передачу в спини захисника на Феліша. Того дещо підштовхнули, однак португалець зміг проштовхнути м'яч на Ферміна – а той бахнув під опорну ногу Сімону. Унаї парирував у шпагаті! На 20-й же хвилині Феліш відкрився під пас у штрафний та пробивав з близької відстані, однак у тут Сімон був на висоті.

Атлетік не поплив. Вже на 21-й хвилині Іньякі Вільямс спіймав невдалий винос каталонців, пробивши з підйому з лінії карного майданчика. Нападник цілив під поперечку, але тер Штеген парирував у карколомному стрибку. Щоправда, далі темп зустрічі дещо збився через травму Берчіче, якого замінили на Лекуе.

Під кінець першого тайму підопічні Ернесто Вальверде взагалі забили гол зусиллями братів Вільямсів. Його б не зарахували через офсайд – а от на 45+1-й хвилині "блаугранас" проспали вривання Вільямса-джуніора на лівий край штрафного. Той бахнув у ближній кут, змусивши тер Штегена парирувати ногою.

У підсумку, команди відправились відпочивати за нулів на табло. На початку другого тайму вони старались не збавляти темп, організувавши кілька хороших атак. Їм не вистачало якогось останнього дотику, пасу чи якісного прийому в завершенні – Феліш, наприклад, відпустив від себе м'яч при потенційному виході віч-на-віч.

Аж на 58-й хвилині вболівальники дочекались справжнього моменту. Гюндоган зібрав на собі кількох захисників перед штрафним і скинув м'яч під удар Фелішу. Жоау вистрілив у правий нижній, Сімон парирував перед собою, а потім накрив добивання від Ферміна Лопеса! Ще за хвилину Фермін Лопес замикав простріл Канселу, пробивши метрів з 10-ти у небо.

Таке марнотратство не влаштовувало Хаві, тож на 60-й хвилині він кинув у бій Араухо та Ямала (Крістенсен і Ромеу сіли на банку). Цей хід міг принести успіх вже за три хвилини: Феліш прийняв м'яч на фланзі, змістився у центр, витягнув на себе трьох суперників і викотив передачу на правий край штрафного – Ямал же звідти пробив повз Сімона. На жаль для господарів, сфера розминулась з дальньою стійкою.

Барселона тиснула, однак Атлетік тримався. В середині другого тайму гості вже забули про контратаки, повністю віддавши ініціативу – і на деякий час гострі ситуації біля карного майданчика басків дійсно зникли. Аж на 75-й хвилині там знову стало гаряче – Канселу прийняв діагональ, увійшов у периметр, хитнув захисника й бахнув у ближній кут. Сімон парирував.

Здавалося, що "леви" встоять. У відчаї Хаві випустив на поле дебютанта – 17-річного Марка Гіу. Це сталося на 79-й хвилині, а вже на 80-й вболівальники Барселони заревіли у захваті. Юнак отримав передачу на хід лівим флангом, відірвався від захисників, увірвався в штрафний та пробив у ближній. І м'яч влетів у сітку! 1:0!

Гол був дуже своєчасним, адже каталонці більше нічого й не створили. Винятком став удар головою у виконанні Феліша на 90-й хвилині – Сімон дістав сферу з-під поперечки. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Барселони.