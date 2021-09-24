У нинішньому сезоні Ла Ліги гравці Барселони змогли організувати лише 8 голів за 5 турів, що є найгіршим показником каталонців за останні 18 років, повідомляє OptaJose.

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Востаннє такий провал у на старті сезону у "блаугранас" був у розіграші 2003/04 – 5 голів за 5 турів. Варто відзначити, що у 2005-му Ліонель Мессі підписав з Барсою свій перший контракт у статусі гравця головної команди та стабільно забезпечував каталонців забитими м'ячами до свого переходу в ПСЖ.

Після 5-ти турів іспанської першості Барса розташувалась на 7-й сходинці, а головний тренер команди Рональду Куман перебуває за крок від звільнення.

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