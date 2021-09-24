Барселона важко стартувала у новому сезоні, розписавши дві нічиї у чотирьох матчах і опустившись на восьму сходинку в турнірній таблиці. До того ж, у "блаугранас" через травми вилетіли Альба, Брейтвейт, Агуеро та Педрі. Після нічиєї з Гранадою у попередньому турі Рональд Куман навіть дав прес-конференцію, в якій заявив, що зараз клуб перебуває на стадії перебудови й було б добре зберегти хоча б високі позиції у Ла Лізі. Тим не менш, навіть у таких складних умовах необхідно перемагати.

Куман зачитав заяву та пішов із прес-конференції – черговий скандал у Барселоні

Суперник у 6-му турі виявився складним. Барса приїхала у гості в Кадіс – рік тому каталонці програли "жовтій субмарині" на виїзді та розділили очки на Камп Ноу. Нова зустріч з підопічними Альваро Сервери також почалася жахливо – за весь перший тайм каталонці не створили жодного небезпечного моменту, завдавши всього три удари по воротах.

Один з пострілів Барси накрили, інший метрів з 23-х завдав Депай (м'яч повільно прилетів у руки голкіперу), а найкращий шанс відкрити рахунок був у Деста. Сержіньйо увірвався на лівий край штрафного, хитнув захисника й з хорошої позиції потужно пробив кудись на верхні ряди трибун. Сумарна гострота дій гостей біля воріт Кадіса склала 0,25 xG. На щастя для каталонців, Кадіс нічим не відповідав, зосередившись на оборонній роботі.

На початку другого тайму господарі могли відкрити рахунок першим же ударом по воротах – це Негредо отримав скидку від Собріно й пробив метрів з 22-х зовнішнім боком стопи. М'яч полетів у дальню дев'ятку, однак тер Штеген врятував Барселону. "Блаугранас" після цього завелися, піднявши темп і створивши два гольових епізоди у відповідь. На 51-й хвилині Люк де Йонг прострілив на лінію воротарського під замикання Депаю, однак Мемфіс з шести метрів не влучив по м'ячу! На 52-й же Депай завдав удару під дальню стійку з меж півкола перед штрафним – Ледесма парирував!

Здавалося, що зараз Кадісу буде непереливки, однак тиск Барселони швидко вилетів у трубу. Господарі легко вирівняли хід зустрічі, нічого не дозволяючи супернику, а потім каталонці ще й у меншості залишились! Підвів Френкі де Йонг: на 61-й хвилині Карлос дель Серро Гранде показав йому жовту картку (тисячну в кар'єрі цього арбітра), а за чотири хвилини нідерландець пішов у агресивний підкат прямою ногою – м'яч він вибив, але це була друга жовта. Рональду Куману довелося знімати з гри і Люка де Йонга, випустивши в центр поля Коутінью.

В середині другого тайму у Барси не виникало нічого. Рональд Куман намагався проводити заміни, але резерв був слабким – на поле вийшли Ніко Гонсалес і Пуч, які нічим не допомогли "блаугранас". Кадіс же з кожною хвилиною додавав обертів, ледь не вирвавши перемогу на 81-й внаслідок виходу Сальві віч-на-віч – на щастя для гостей, пробити тер Штегена хавбек не зумів.

Завершення поєдинку проходило в постійних атаках Кадіса. Господарі регулярно заходили в карний майданчик, але їм не вистачало останнього пасу або точності в завершальній фазі. Куман на нервах навіть отримав вилучення. Був і гол у ворота гостей, однак його скасували, адже на поле вилетіло два м'ячі, а удар стався після свистка.

Барса ж на 90+4-й хвилині могла покарати контратакою з пострілом Депая. Мемфіс пробив з правого краю штрафного, але м'яч пролетів у сантиметрах від дальньої стійки. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Таким чином, Барселона набрала 9 очок, піднявшись на сьому позицію в турнірній таблиці. Кадіс, маючи в активі 6 залікових балів, вийшов на чотирнадцяту сходинку.

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