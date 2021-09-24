В нынешнем сезоне Ла Лиги игроки Барселоны смогли организовать лишь 8 голов за 5 туров, что является худшим показателем каталонцев за последние 18 лет, сообщает OptaJose.

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Последний раз такой провал в на старте сезона у "блаугранас" был в розыгрыше 2003/04 – 5 голов за 5 туров. Стоит отметить, что в 2005-м Лионель Месси подписал с Барсой свой первый контракт в статусе игрока главной команды и стабильно обеспечивал каталонцев забитыми мячами до своего перехода в ПСЖ.

После 5-ти туров испанского первенства Барса расположилась на 7-й строчке, а главный тренер команды Рональд Куман находится в шаге от увольнения.

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