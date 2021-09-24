Справи у Барси настільки погані, що навіть вболівальники Кадіса насміхаються над каталонцями.

Барселона на виїзді не змогла обіграти Кадіс (0:0) в рамках 6-го раунду Ла Ліги та вже третій матч поспіль покидає поле без перемоги.

Барселона у меншості розписала нічию з Кадісом – Куман був вилучений і впритул наблизився до відставки

На виході зі стадіону каталонців вирішили "підбадьорити" фанати Кадіса, які заспівали пісню зі словами "Де ж Лео Мессі?". Нагадаємо, влітку Ліонель не зумів продовжити контракт з Барселоною через фінансові обмеження Ла Ліги, аргентинець перейшов у ПСЖ.

Після 5-ти турів іспанської першості Барса розташувалась на 7-й сходинці, а головний тренер команди Рональду Куман перебуває за крок від звільнення.

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