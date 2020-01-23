toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ ВУЛВЕРХЕМПТОН - ЛІВЕРПУЛЬ МИКОЛА МАТВІЄНКО ДИНАМО - ВАРДАР

Барселона продала 16-річного форварда в клуб АПЛ

19:21 970 Читать на русском
Барселона продала 16-річного форварда в клуб АПЛ
Луї Баррі / Барселона

Юний англійський нападник Луї Баррі не закріпився в Барселоні і повертається на батьківщину.

Барселона офіційно оголосила про перехід Луї Баррі до Астон Вілли. Каталонці повідомили, що за цей перехід клуб з Бірмінгема заплатить трохи більше 1 млн євро.

Тодібо зізнався, що до Мессі було особливе ставлення на тренуваннях Барселони

Нагадаємо, 16-річний форвард перейшов до Барсеони лише в липні минулого року з Вест Бромвіча. Однак не зумів закріпитися в Іспанії, тому повернувся до Англії.

У структурі Барселони Баррі провів шість місяців, в 10 матчах за молодіжну команду каталонців він забив два м'ячі. У Астон Віллі футболіст також буде виступати за команду академії.

Барселона і Реал проти андердогів: кривдники Зозулі та легендарного Депортіво готові до нових сенсацій

blog_ava
Збірна України отримала проблеми в атаці незадовго до Євро-2020 – ким Шевченко може замінити лідера
12:30
14592
Теги
Трансфери Англія Луї Баррі Луї Баррі Астон Вілла Астон Вілла Барселона Барселона
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
25
хв
Вулверхемптон
22:00
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук