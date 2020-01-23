Барселона продала 16-річного форварда в клуб АПЛ

Юний англійський нападник Луї Баррі не закріпився в Барселоні і повертається на батьківщину.

Барселона офіційно оголосила про перехід Луї Баррі до Астон Вілли. Каталонці повідомили, що за цей перехід клуб з Бірмінгема заплатить трохи більше 1 млн євро.

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Нагадаємо, 16-річний форвард перейшов до Барсеони лише в липні минулого року з Вест Бромвіча. Однак не зумів закріпитися в Іспанії, тому повернувся до Англії.

У структурі Барселони Баррі провів шість місяців, в 10 матчах за молодіжну команду каталонців він забив два м'ячі. У Астон Віллі футболіст також буде виступати за команду академії.

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