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Барселона продала 16-летнего форварда в клуб АПЛ

19:21 115 Читати українською
Барселона продала 16-летнего форварда в клуб АПЛ
Луи Барри / Барселона

Юный английский нападающий Луи Барри не закрепился в Барселоне и возвращается на родину.

Барселона официально объявила о переходе Луи Барри в Астон Виллу. Каталонцы сообщили, что за это переход клуб из Бирмингема заплатит чуть более 1 млн евро.

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Напомним, 16-летний форвард перешел в Барсеону только в июле прошлого года из Вест Бромвича. Однако не сумел закрепиться в Испании, поэтому вернулся в Англию.

В структуре Барселоны Барри провел шесть месяцев, в 10 матчах за молодежную команду каталонцев он забил два мяча. В Астон Вилле футболист также будет выступать за команду академии.

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