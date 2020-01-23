Тодібо зізнався, що до Мессі було особливе ставлення на тренуваннях Барселони

Захисник Шальке Жан-Клер Тодібо, який належить Барселоні, розповів про особливі заходи безпеки для Ліонеля Мессі під час тренувань каталонців.

"Ми всі знали, що він не повинен зазнати травми на тренуванні.

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Мессі дуже ретельно захищався на тренуваннях команди. Я багато чому навчився у Мессі і навіть кілька разів справлявся з ним, але я був обережний, щоб не нашкодити йому", – розповів Тодібо в коментарі Bild.

Нагадаємо, француз перейшов з Тулузи до Барселони у січні 2019 року, однак не зміг закріпитися у складі каталонського гранда. Нещодавно Шальке орендував молодого центрбека до кінця сезону 2019/20.

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