toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО - ВАРДАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Тодібо зізнався, що до Мессі було особливе ставлення на тренуваннях Барселони

17:07 746 Читать на русском
Тодібо зізнався, що до Мессі було особливе ставлення на тренуваннях Барселони
Жан-Клер Тодібо / Getty Images

Захисник Шальке Жан-Клер Тодібо, який належить Барселоні, розповів про особливі заходи безпеки для Ліонеля Мессі під час тренувань каталонців.

"Ми всі знали, що він не повинен зазнати травми на тренуванні.

Обамеянг готовий приєднатися до Барселони у січні

Мессі дуже ретельно захищався на тренуваннях команди. Я багато чому навчився у Мессі і навіть кілька разів справлявся з ним, але я був обережний, щоб не нашкодити йому", – розповів Тодібо в коментарі Bild.

Нагадаємо, француз перейшов з Тулузи до Барселони у січні 2019 року, однак не зміг закріпитися у складі каталонського гранда. Нещодавно Шальке орендував молодого центрбека до кінця сезону 2019/20.

11 альтернативних зірок Прімери, яких відкрила статистика: чемпіон світу, севільський "дідусь", знедолений аргентинець

blog_ava
Збірна України отримала проблеми в атаці незадовго до Євро-2020 – ким Шевченко може замінити лідера
12:30
12027
Теги
Іспанія Жан-Клер Тодібо Жан-Клер Тодібо Ліонель Мессі Ліонель Мессі Шальке Шальке Барселона Барселона
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
56
хв
Вулверхемптон
22:00
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук