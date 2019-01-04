Барселона приготувала 150 млн євро на зимові трансфери

Світ — 09:33 997
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Суперник Динамо у Лізі Європи Олімпіакос підписав форварда збірної Греції
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Манчестер Сіті переміг Ліверпуль і закрутив інтригу в АПЛ: суперпрагматичний Гвардіола, заслужені 3 очки та 11 мм фартуАнглія — 00:41 4222
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Манчестер Сіті – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу АПЛ – як це булоАнглія — 00:07 3094
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Несподіваний лідер Реала вперше в кар'єрі вилетів через травму – він навіть не зрозумів, що це серйозноІспанія — 3 січ 3048
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"Навіть якщо Ліверпуль обіграє Ман Сіті 5:0, ризикує не стати чемпіоном", – оригінальна думка екс-рекордсмена "червоних"Англія — 3 січ 3717
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