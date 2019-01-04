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Барселона приготувала 150 млн євро на зимові трансфери

09:59 218 Читать на русском
Барселона приготувала 150 млн євро на зимові трансфери
Барселона приготувала 150 млн євро на зимові трансфери

"Блаугранас" готові витрачати під час зимового трансферного вікна.

Керівництво "блаугранас" готові витратити 150 млн євро на придбання гравців взимку, повідомляє Mundo Deportivo.

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Повідомляється, що Барселона планує підсилити чимало позицій. Зокрема, йдеться про покупку голкіпера, захисника, двох хавбеків та форварда.

До слова, сьогодні повідомлялось, що Барселона може призначити нового головного тренера. "Блаугранас" вже навіть знайшли кандидатів на заміну Ернесто Вальверде.

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Іспанія Барселона Барселона
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