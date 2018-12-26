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Барселона – фаворит у боротьбі за підписання Кейна

11:15 782 Читать на русском
Барселона – фаворит у боротьбі за підписання Кейна
Харрі Кейн / фото: ФК Тоттенхем

Форвард Тоттенхема та збірної Англії Харрі Кейн може опинитися у Каталонії.

Барселона випереджає Манчестер Юнайтед та мадридський Реал в боротьбі за нападника "шпор" Харрі Кейна, повідомляє Express.

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Повідомляється, що Тоттенхем не збирається відпускати свого лідера та вимагатиме у потенційного покупця дуже великі кошти за трансфер Кейна. Барселона розраховує підписати Харрі під час літнього трансферного вікна.

Чинний контракт Харрі зі "шпорами" діє до 2024 року. Подейкують, що "блаугранас" готові витратити на форварда 200 млн фунтів.

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