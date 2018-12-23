Барселона готова запропонувати 150 млн євро та Коутінью за Мбаппе, – Don Balon

Барселона і ПСЖ можуть здійснити гучний обмін футболістами.

За інформацією Don Balon, каталонський клуб прагне запросити у Барселону форварда ПСЖ і збірної Франції Кіліана Мбаппе. Подейкують, нібито "блаугранас" давно захоплюються грою молодого дарування.

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Керівництво іспанського гранда налаштоване рішуче і готове запропонувати за француза 150 млн євро та Філіппе Коутінью. У Барселоні усвідомлюють, що гроші не надто потрібні ПСЖ, а от пропозицію з Коутінью і доплатою цілком може спокусити парижан.

Ще одним позитивним фактором для обміну є те, що лідер ПСЖ Неймар і Коутінью – давні друзі. Очевидно, що Неймар прагне пограти пліч-о-пліч з Філіппе і буде задоволений потенційним трансфером бразильця.

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