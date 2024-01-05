Для Барселони перший тайм розпочався катастрофічно. На 10-й хвилині "блаугранас" залишились без Канселу – після жорсткого зіткнення з Перроне портулець присів на газон, схопившись за ногу, а потім покинув поле. Замість нього довелося випускати Крістенсена.

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Ще через дві хвилини каталонці пропустили гол. Лас-Пальмас забив досить просто – Сандро Рамірес відкрився на правому фланзі й виконав прострільну передачу на лінію воротарського. Мунір же випередив Пенью, замкнувши пас. 1:0! Барса пропустила від свого вихованця.

Після цього ще й Рафінья зашкутильгав, але вінгер гру продовжив. Поступово "блаугранас" вирівняли хід зустрічі й почали організовувати хороші атаки. Основним методом зламу оборони канарців стали закидання за спину захисникам – цей хід продовжувався і по перерві. Каталонці у цих спробах залізли в офсайд аж 11 разів.

Декілька разів гості могли вийти віч-на-віч, однак на заваді став голкіпер Вальєс. Він дуже круто грав на виходах, неодмінно випереджаючи суперників. Як наслідок, у першому таймі підопічні Хаві завдали всього 4 удари сумарною гостротою в 0,26 xG – Лас Пальмас же мав 7 пострілів, ледь не забивши вдруге. На 27-й хвилині Пенья парирував лонгшот Муньйоса.

Сандро Рамірес підхопив м'яч у штрафному та пробив ще, а м'яч рикошетом від захисника поцілив у ближню стійку! У підсумку, відпочивати команди відправились за мінімальної переваги господарів.

На початку другого тайму Лас-Пальмас знову отримав шанс подвоїти перевагу. Мунір отримав закидання на лівий край штрафного та пробив з гострого кута, Пенья парирував, а лайнсмен зафіксував офсайд – хоча на повторі важко побачити, де він був. Барса огризнулась закиданням від де Йонга на Сержі Роберто, після якого м'яч відскочив до Рафіньї – той бахнув у ближній, а Вальєс перевів м'яч у стійку! До речі, там теж показали офсайд.

На 56-й же хвилині вельми активний Сержі Роберто таки зробив результативну дію. Коко невдало вибив м'яч з карного майданчика, влучивши у Лєвандовскі, а в боротьбі за відскок першим розібрався капітан Барси. Він скинув м'яч Торресу, а той метрів з 14-ти пробив повз Вальєса – 1:1!

Здавалося, що зараз "блаугранас" притиснуть Лас-Пальмас, однак нічого подібного не сталося. За наступні 30 хвилин підопічні Хаві не створили жодного моменту – було тільки кілька перспективних атак. Лас-Пальмас діяв навіть гостріше. Зокрема, на 77-й хвилині Мармоль замикав подачу Пехіньйо з кутового, пробивши головою з лінії воротарського. М'яч пройшов поруч з лівою стійкою!

Ла Ліга в цю мить нарахувала 4:1 за моментами на користь Лас-Пальмас. Під кінець зустрічі канарці виглядали навіть агресивніше – здавалося, ніби острів'янам конче необхідно виграти. Втім, замість трьох чи хоча б одного очка господарі не отримали жодного, адже на 90-й хвилині Гюндоган заробив пенальті.

Сінкгравен так його штовхнув, що отримав пряму червону. Ілкай же покарав влучним пострілом з 11 метрів – 1:2! На останніх секундах відзначитись міг і дебютант Роке, але з близької відстані Вітор пробив повз правий кут. Зрештою матч добіг кінця з рахунком 1:2.

Барселона набрала 41 очко, повернувшись на третє місце у Ла Лізі. До Жирони та Реала не вистачає семи залікових балів, а відрив від Атлетіка й Атлетіко досягнув трьох.

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