Форвард Барселони Вітор Роке отримав ігровий номер, під яким буде виступати в команді.

Бразилець приєднався до каталонців взимку. Офіційні соцмережі клубу повідомили, що Вітор Роке буде виступати під 19 номером.

"Коли вперше його побачив, злякався": зірка Барселони пригадав зустріч з Мессі

В Барселоні під 19 номером грали кілька іменитих гравців. Зокрема в сезоні 2005/06 він належав Ліонелю Мессі. Також під ним виступали Агуеро, Ферран Торрес, Клюйверт, Дінь і Мунір.

Нагадаємо, що Барселона заплатила за Роке 30 мільйонів євро Атлетіко Паранаенсе, а ще 30 млн передбачені бонусами.

Яремчук дебютним голом у Прімері розпочав побиття Вільяреала – українець використав шанс і заробив високі оцінки