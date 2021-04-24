Продовження контракту 18-річного нападника – одна з пріоритетних цілей клубу, повідомляє Mundo Deportivo.

Мессі зробив покупку за понад 7 мільйонів євро, яка натякає на місце продовження кар'єри

Чинна угода Фаті розрахована до літа 2022-го, хоча клуб наполягає на пункті до 2024-го. Представники гравця цю умову відкидають, тому каталонці хочуть перестрахуватися повністю новим контрактом. Космічна клаусула у розмірі 400 млн євро може залишитися на тому ж рівні, але зарплату "перлини" доведеться підвищувати. В умовах кризи жоден інший гравець Барселони не отримував збільшення зарплатні. Навіть Мессі пропонують контракт зі зменшенням, хоча аргентинець стає вільним агентом вже цього літа.

Додамо, що Фаті пропустив майже весь сезон 2020/21 через травму коліна. В активі юного форварда 10 матчів, 5 голів та 4 асисти.

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