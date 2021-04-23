Мессі зробив покупку за понад 7 мільйонів євро, яка натякає на місце продовження кар'єри
Нападник Барселони Ліонель Мессі продовжує купувати дорогу нерухомість.
Останнім придбанням Мессі стала квартира за 7,3 мільйона доларів на пляжі Маямі. Будинок, який купила його сім'я, має площу 511 квадратних метрів і терасу на 195, повідомляє Marca.
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Сім'я капітана Барселони купила мебльовану квартиру з чотирма спальнями і чотирма ванними кімнатами з видом на море в унікальній будівлі на Санні-Айлз. Цікаво, що початкова вартість апартаментів становила 8 млн євро. У будівлі є шість басейнів, спа, кабінки для переодягання, фітнес-центр, кімната для йоги, обладнана кухня шеф-кухаря, дитячий майданчик, бар і винний льох, що вміщає 1000 пляшок.
Цією покупкою Мессі ще більше підігрів ажіотаж навколо свого майбутнього. Аргентинець вирішив не поспішати підписувати новий контракт з Барселоною. Остаточне рішення Лео ухвалить по завершенні сезону. Одним із варіантів для Мессі називають саме Маямі, куди у місцевий Інтер його кличе Девід Бекхем.
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