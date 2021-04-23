Останнім придбанням Мессі стала квартира за 7,3 мільйона доларів на пляжі Маямі. Будинок, який купила його сім'я, має площу 511 квадратних метрів і терасу на 195, повідомляє Marca.

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Сім'я капітана Барселони купила мебльовану квартиру з чотирма спальнями і чотирма ванними кімнатами з видом на море в унікальній будівлі на Санні-Айлз. Цікаво, що початкова вартість апартаментів становила 8 млн євро. У будівлі є шість басейнів, спа, кабінки для переодягання, фітнес-центр, кімната для йоги, обладнана кухня шеф-кухаря, дитячий майданчик, бар і винний льох, що вміщає 1000 пляшок.

Цією покупкою Мессі ще більше підігрів ажіотаж навколо свого майбутнього. Аргентинець вирішив не поспішати підписувати новий контракт з Барселоною. Остаточне рішення Лео ухвалить по завершенні сезону. Одним із варіантів для Мессі називають саме Маямі, куди у місцевий Інтер його кличе Девід Бекхем.

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