Продление контракта 18-летнего нападающего – одна из приоритетных целей клуба, сообщает Mundo Deportivo.

Месси сделал покупку за более чем 7 миллионов евро, которая намекает на место продолжения карьеры

Действующее соглашение Фати рассчитано до лета 2022-го, хотя клуб настаивает на пункте до 2024-го. Представители игрока это условие исключают, поэтому каталонцы хотят перестраховаться полностью новым контрактом. Космическая клаусула в размере 400 млн евро может остаться на том же уровне, но зарплату "жемчужины" придется повышать. В условиях кризиса ни один другой игрок Барселоны не получал увеличения зарплаты. Даже Месси предлагают контракт с уменьшением, хотя аргентинец становится свободным агентом уже этим летом.

Добавим, что Фати пропустил почти весь сезон 2020/21 из-за травмы колена. В активе юного форварда 10 матчей, 5 голов и 4 ассиста.

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