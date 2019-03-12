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Коутінью хоче покинути Барселону та повернутися в АПЛ, – Sport.es

08:53 1430 Читать на русском
Коутінью хоче покинути Барселону та повернутися в АПЛ, – Sport.es
Філіппе Коутінью / фото з відкритих джерел

Півзахисник "блаугранас" Філіппе Коутінью може повернутися на Туманний Альбіон.

За інформацією іспанської газети Sport, бразильський хавбек останнім часом почувається не надто комфортно у Каталонії. Філіппе хоче змінити обстановку та покинути Камп Ноу, адже його роль у Барселоні так і не стала визначальною.

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Коутінью в розмові з декількома гравцями Манчестер Юнайтед повідомив, що може повернутися у АПЛ за 115 млн євро.

Ідеальним сценарієм для повернення Філа в Англію став би трансфер в Ліверпуль, але півзахисник не найкращим чином покидав мерсисайдський клуб. Цей факт практично унеможливлює його повернення у команду Юргена Клоппа.

Повідомляється, що можливий переїзд на Олд Траффорд стане чи не найкращим варіантом для Коутінью, який би добре вписався у проект Сульшера.

Нагадаємо, 26-річний хавбек є рекордним трансфером в історії Барселони. У 2018 році каталонці заплатили Ліверпулю 135 млн євро. Контракт півзахисника чинний до літа 2023 року.

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