Наступного сезону Барселона планує розпочати реконструкцію на Камп Ноу, через що тимчасово переїде на інший стадіон – Монжуїк. Наразі цей стадіон не готовий прийняти такі змагання, як чемпіонат Іспанії та Ліга чемпіонів.

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Щоб у Барселони був час на приведення Монжуїка до належного стану, клуб звернувся до Ла Ліги з проханням не призначати "блаугранас" домашні матчі на три перші тури чемпіонату. Про це повідомляє Sport.es.

Барселона сподівається на схвалення свого запиту, оскільки подібний прецедент уже був. У попередньому сезоні Реалу потрібен був час, щоб закінчити реконструкцію Сантьяго Бернабеу. Через це мадридський клуб три перші матчі в чемпіонаті 2021/22 зіграв на виїзді.

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