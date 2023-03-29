Барселона хоче, щоб Ілкай Ґюндоґан пішов в оренду після підписання контракту, якщо клубу не вдасться заявити його на сезон.

16 лютого представники Ілкая Ґюндоґана зустрічалися з керівниками Барселони для обговорення продовження кар'єри гравця в стані "блаугранас". Як інформує Mundo Deportivo, сторони практично погодили дворічний контракт гравця.

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Однак Ілкай не поспішає ставити свій підпис під документом. Повідомляється, що йому не подобається одна з вимог Барселони. Каталонський клуб хоче, щоб Ґюндоґан пішов в оренду в тому випадку, якщо Барселоні не вдасться вписати новачка у свій фінансовий план і заявити його на новий сезон.

Нагадаємо, що влітку у німця закінчиться контракт із Манчестер Сіті.

Цікаво, що захисник Атлетика Іньїго Мартінес погодився з такими умовами Барселони. Цей пункт контракту дасть йому змогу отримувати таку саму зарплату в іншому клубі, перебуваючи в оренді.

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