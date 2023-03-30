Пробачив Барсі частину грошей, адже клуб перебував у скрутній ситуації через ковід. Ми довго грали без глядачів. Це величезні збитки. Крім цього, я не очікував, що підуть Мессі та Грізманн. Відбулося багато несподіваних речей. Утім, якби з’явилась можливість повернутися, неодмінно погодився б. Люблю цей клуб.

Мессі готовий піти на зниження зарплати заради повернення в Барселону

Коли Бартомеу вирішив скласти мандат, я фактично був прес-секретарем клубу, відповідав на усі запитання. Хоча, як тренер ти маєш думати передусім про тренування і матчі. Це хороший досвід, але складний. Я бачив інтерв’ю Хаві, де він розповідав про критику і переживання сім’ї попри перше місце в чемпіонаті. Барса – складний політичний клуб. Гадаю, я заслуговував більшої підтримки керівництва. Люди думають, що бути тренером – це заробляти багато грошей. Насправді ваша сім’я часом проходить через важкі випробування.

Несправедлива відставка? Звільнення тренера – це частина футболу. Керівництво говорило мені, що я багато зробив для клубу. Навіть молодь дякувала за можливість дебютувати. Ми виграли Кубок, були лідерами, а згодом – втратили Мессі. Повторюсь, я зробив чимало на благо Барси. Наприклад, в останній день трансферного вікна погодився на пропозицію щодо Грізманна. Це пішло клубу на користь.

Відхід Лео став сюрпризом. На передсезонці мені сказали: “Завтра у нас зустріч з Мессі та його батьком, ми підпишемо папери, і він залишається”. Наступного дня Лапорта зателефонував, щоб повідомити: “Це буде складно”. А вночі Мессі пішов. Він не заслуговував такого прощання.

Серед молодих гравців найбільше вразив Педрі. Я не знав його раніше. З першого дня він значно випереджав свій вік, демонстрував вражаючі навички на тренуваннях. Він скромний, професіонал, у нього багато якості – грає обома ногами, бачить усе навкруги, володіє необхідним спокоєм. Через тиждень після тренувань з першою командою клуб поцікавився у мене, чи стане Педрі основним. Мовляв, є інтерес з боку Баварії. Я відповів, що він залишається. Усі молоді гравці – Араухо, Мінгеса, Ніко, Гаві чи Бальде – мали феноменальний настрій. У мене немає жодних претензій до них. Вони розуміли, що отримають шанс.

Чи може тренер бути другом для футболіста? Можливо, я був другом Кройфа у період нашої спільної роботи. Це залежить від способу життя. Він критикував мене більше за інших, але після гри чи тренування ми йшли вечеряти з дружинами. У команді ви завжди з кимось контактуєте частіше.

У мене особливі стосунки з Мемфісом Депаєм. Ми дуже добре розуміємо один одного, він телефонує мені, щоб розпитати про футбол. Маючи кілька інших пропозицій, Мемфіс подзвонив, аби дізнатися, що я думаю про Атлетіко. Я сказав, що йому потрібно регулярно грати. Той же Мессі дуже поважав мене. У мій перший рік він був феноменальним, забив 35 голів. В кінці сезону, попри деякі проблеми, Лео виглядав щасливим. Був задоволений тренуваннями, ставкою на молодь.

Мета збірної Нідерландів – завоювати титул. Влітку у нас буде можливість виграти Лігу націй. Потрібно кваліфікуватися на Євро, потрапити на чемпіонат світу 2026. Ми повинні грати добре і привабливо. Нідерланди постійно хочуть контролювати м’яч і домінувати. Люди були розчаровані деякими матчами. Команда демонструвала нудний футбол. Водночас ми повинні сяяти на полі.

Федерація не просить мене грати за схемою 4-3-3, ви можете використовувати будь-яку формацію. Проте, ми країна, яка хоче насолоджуватися збірною. Важливо не лише перемагати, а робити це красиво. Кройфф був першим, хто змінив підхід. Барса при англійцях грала 4-4-2, мало володіла м’ячем і багато бігала. Плоди роботи Кройфа досі пожинають.

У Барсі вимагають красивої гри. Вони хочуть бачити домінування, швидких вінгерів. Однак, в останніх матчах команда надійно закривалася ззаду і дуже мало пропускала. І багатьом це здавалося дивним. Організовано захищатися – це теж якість. Наприклад, мене критикували за 3-5-2. Проблема в тому, що клуб живе минулим. Адже перемагати можна по-різному.

Скандал на ЧС-2022? Усі трохи переборщили, це сильно розпалювалося деякими заявами Ван Гала про Мессі та Аргентину. Він намагався таким чином мотивувати власних футболістів. Навіть Лео говорив, що не потрібно було настільки жорстко реагувати після фінального свистка. У вирі емоцій ми часто переходимо межі.

Нагельсманн – іграшка в руках примхливої Баварії. У Мюнхені запанікували та пішли проти здорового глузду