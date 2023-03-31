Барселона попросила Лигу о поблажках в календаре на старте чемпионата
Барселона хочет сыграть три стартовых тура чемпионата в сезоне 2023/24 на выезде.
В следующем сезоне Барселона планирует начать реконструкцию на Камп Ноу, в связи с чем временно переедет на другой стадион города – Монжуик. Сейчас этот стадион не готов принять такие соревнования как чемпионат Испании и Лига чемпионов.
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Чтобы у Барселоны было время на приведение Монжуика в надлежащий стан, клуб обратился к Ла Лиге с просьбой не назначать "блаугранас" домашние матчи на три первых тура чемпионата. Об этом информирует Sport.es.
Барселона надеется на одобрение своего запроса, поскольку подобный прецедент уже был. В предыдущем сезоне Реалу потребовалось время, чтобы закончить реконструкцию Сантьяго Бернабеу. По этой причине мадридский клуб три первых матча в чемпионате 2021/22 сыграл на выезде.
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