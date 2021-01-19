Барселона на своєму офіційному сайті оголосила про наміри оскаржити рішення щодо двоматчевої дискваліфікації Ліонеля Мессі.

Мессі отримав дискваліфікацію за грубий фол у Суперкубку Іспанії – покарання м'якше, ніж очікувалось

Через вирок про відсторонення від поєдинків, аргентинець пропустить матч Кубка Іспанії проти Корнельї (21 січня) та зустріч Прімери проти Ельче (24 січня). Щоправда, раніше очікувалось, що Мессі пропустить щонайменше 4 матчі за брутальний удар суперника – Асьєра Вільялібре.

До слова, інцидент стався у фіналі Суперкубка Іспанії проти Атлетіка, який "блаугранас" програли з рахунком 2:3.

Мессі вилучили за брутальний фол. Б'є – значить любить