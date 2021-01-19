Барселона на своем официальном сайте объявили о намерении обжаловать решение о двухматчевой дисквалификации Лионеля Месси.

Месси получил дисквалификацию за грубый фол в Суперкубке Испании – наказание мягче, чем ожидалось

Из-за решения об отстранении от поединков, аргентинец пропустит матч Кубка Испании против Корнельи (21 января) и встречу Примеры против Эльче (24 января). Правда, ранее ожидалось, что Месси пропустит минимум 4 матча за грубый удар соперника – Асьера Вильялибре.

К слову, инцидент произошел в финале Суперкубка Испании против Атлетика, который "блаугранас" проиграли со счетом 2:3.

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