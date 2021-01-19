Форвард Барселони Ліонель Мессі дізнався вирок за мотивами своїх грубощів у фіналі Суперкубка Іспанії проти Атлетіка (2:3).

Дисциплінарна комісія дискваліфікувала зірку "блаугранас" на два матчі, повідомляє Marca.

Барселона – Атлетік – 2:3 – відео голів та огляд фіналу Суперкубка Іспанії з історичним вилученням Мессі

Очікувалося, що Мессі пропустить щонайменше 4 матчі, але кілька факторів посприяли пом'якшенню вироку. Арбітр Хіль Мансано у рапорті описав фол аргентинця проти Вільялібре, як "грубу гру", але не помітив у діях Лео навмисної агресії. Також важливим став повтор з камери за воротами, на якому порушення гравця Барселони не виглядає таким брутальним, як на загальному плані.

Через дискваліфікацію Мессі пропустить матч Кубка Іспанії проти Корнельї (21 січня) та поєдинок Прімери проти Ельче (24 січня).

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