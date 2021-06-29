Юний хавбек отримав виклик на Олімпіаду в Токіо, але може там не опинитися. Барселоні не подобається перспектива залишити гравця майже без відпочинку, повідомляє CadenaSer. Дати футбольного турніру Олімпіади – з 21 липня до 7 серпня.

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Зазначається, що каталонці проведуть перемовини з федерацією, щоб Педрі у заявці на ігри замінив інший футболіст. Зауважимо, що Олімпіада не перебуває під егідою ФІФА, тому клуби в односторонньому порядку можуть забороняти своїм гравцям брати в ній участь.

До слова, хавбек Барси став одним із шести іспанських гравців, які отримали виклик і на Євро-2020, і на ОІ. Загалом у минулому дебютному сезоні Педрі відіграв за каталонців 52 матчі у всіх турнірах, провівши на полі понад 3526 хвилин.

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