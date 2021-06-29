У заявці піренейців чимало гучних імен, а також шість футболістів, які беруть участь у чемпіонаті Європи. Це Унаї Сімон, Ерік Гарсія, Пау Торрес, Педрі, Дані Ольмо та Мікель Оярсабаль. Дати футбольного турніру Олімпіади – з 21 липня до 7 серпня. Чинним чемпіоном є команда Бразилія, яка у фіналі 2016 року здолала Німеччину.

Олімпіада-2020: результати жеребкування груп футбольного турніру

Воротарі: Альваро Фернандес, Унаї Сімон, Алекс Домінгес.

Захисники: Оскар Мінгеса, Хесус Вальєхо, Ерік Гарсія, Пау Торрес, Оскар Хіль, Хуан Міранда

Півзахисники: Марк Кукурелья, Хон Монкайола, Мартін Зубіменді, Дані Себальйос, Мікель Меріно, Карлос Солер, Педрі

Нападники: Браян Хіль, Марко Асенсіо, Дані Ольмо, Мікель Оярсабаль, Рафаель Мір, Хуан Пуадо