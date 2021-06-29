Юный хавбек получил вызов на Олимпиаду в Токио, но может там не оказаться. Барселоне не нравится перспектива оставить игрока почти без отдыха, сообщает CadenaSer. Даты футбольного турнира Олимпиады – с 21 июля по 7 августа.

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Отмечается, что каталонцы проведут переговоры с федерацией, чтобы Педри в заявке на игры заменил другой футболист. Заметим, что Олимпиада не находится под эгидой ФИФА, поэтому клубы в одностороннем порядке могут запрещать своим игрокам принимать в ней участие.

К слову, хавбек Барсы стал одним из шести испанских игроков, которые получили вызов и на Евро-2020, и на ОИ. Всего в прошлом дебютном сезоне Педри сыграл за каталонцев 52 матча во всех турнирах, проведя на поле более 3526 минут.

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