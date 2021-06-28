Іспанський коток зім'яв Хорватію

Іспанія домінувала в кожному матчі Євро-2020, але в груповому раунді здобула лише одну перемогу. Тотальний контроль м'яча (в середньому 70% володіння) приносив мало дивідендів – "Фурія Роха" періодами збивалася на стерильні перепасовки. Погіршувала ситуація слабка реалізація моментів, за яку чимало дісталося Мораті. Прорвало іспанців аж у поєдинку зі Словаччиною.

У першому матчі плей-офф іспанці не зрадили собі. Знову захмарне володіння (75%), повний контроль над суперником і прекрасний високий пресинг. Команда Луїса Енріке не випускала Хорватію за центр поля, створюючи хороші моменти. Але... погана реалізація також залишилася. Коке та Мората змарнували чудові нагоди.

Іспанія забила наприкінці першого тайму, коли тиск на хорватські ворота став вже нестерпним. Допомогла зміна флангів між Ферраном і Сарабією. Затяжну нервову атаку потужним ударом завершив Сарабія. Пабло взагалі був найкращим гравцем "Фурії" до перерви – часто опинявся на ударній позиції сам і виводив на удар партнерів. Також сподобався Гайя, який несподівано вийшов зліва в обороні замість Альби.

Фейл голкіпера – подарунок для "картатих"

Сьогодні влетів найкумедніший гол Євро-2020. Іспанія загралася в контроль і на 20-й хвилині закотила м'яч у власні ворота. Педрі відпасував назад голкіперу, а Сімон не встежив за м'ячем – відразу шукав варіанти для передач з піднятою головою. То є комедія!

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9-й автогол на Євро-2020. Стільки ж автоголів влетіло на всіх попередніх чемпіонатах Європи разом.

Хорватія без атаки і з величезними дірками в захисті

Хорватія розчарувала на груповому етапі та з проблемами прорвалася в плей-офф. "Картаті" далеко в гіршій половині команд за ключовими атакувальними показниками. Занадто багато було зав'язано на індивідуальних якостях Модріча та Перішіча. Іван не зміг зіграти з Іспанією через коронавірус – команда втратила свого найкращого гравця на турнірі (топ-1 за ударами і створеними моментами).

Нічого дивного, що атака Хорватії в першому таймі з Іспанією не існувала як явище. Влашіч намагався придумати щось на дриблінгу, але суперники відрізали його від колег. На той час, коли іспанці подарували гол, в активі "картатих" не було жодного удару! А після того до перерви були лише два – неточні постріли Влашіча та Ковачіча.

Провальну атаку ніяк не компенсувала оборона. Хорватські захисники на чолі з Відою теж провалювалися. Ферран активно навішував з обох флангів (7 кросів), а балканці погано обороняли повітря. Понад половина навісів Торреса призвела до ударів – це вирок захисникам.

Справжній вирок підписав Аспілікуета, який в другому таймі замкнув чергову подачу Феррана (переграв на другому поверсі Гвардіола) і вивів Іспанію вперед. Потім ще й Мората забив після закидання в штрафний майданчик, але там Хорватію врятував офсайд.

Торрес довершив шикарний матч голом: відгукнувся на дальній пас Пау, осоромив Гвардіола (Йошко сьогодні провалився перед двома голами) та забив третій м'яч у ворота Хорватії. Це була вишенька на торті, який Ферран спік 4 передачами під удар. Здавалося, що це кінець.

Даліч замінами здійснив диво-камбек

Хорвати ожили вже в середині другого тайму, коли перспективні шанси мали Ребіч і Гвардіол. Однак іспанський голкіпер реабілітувався за фейл і потягнув їхні удари. Златко Даліч у надіях врятувати матч сипонув замінами і перебудувався на 3-4-3. Вийшли Крамаріч, Оршіч, Брекало, Будімір і Пашаліч. Гра збірної Хорватії помітно посвіжішала.

У другому таймі "картаті" завдали більше ударів, ніж Іспанія – 6:4. Модріч після ауту тонко розібрався в чужому штрафному, відкинувши під удар. Оршіч забив, адже Сімон дістав м'яч вже за лінією воріт. А в компенсований час Міслав вирізав подачу з флангу на голову Пашалічу – партнер Маліновського по Аталанті зрівняв рахунок і перевів гру в овертайм!

Енріке відповів – Іспанія у чвертьфіналі!

Хорватії вистачило запалу на старт овертаймів. Оршіч бахнув над поперечиною, а удар Крамаріча впритул парирував Сімон (цілковита реабілітація за автогол!). Іспанія виглядала розгубленою і не могла повернути ситуацію під контроль.

Але потім "Фурія Роха" придумала два голи. Тепер вже атакувальні заміни Даліча зіграли на користь Іспанії. В обох епізодах асистував Ольмо, якого Луїс Енріке випустив на заміну. Один гол після появи з лави запасних забив Оярсабаль, а другий – Мората. Тренер тримав улюбленця на полі до фінального свистка, ігноруючи всі промахи. І не прогадав!

Іспанія вирвала дивовижну перемогу та прорвалася у чвертьфінал Євро-2020. Там піренейці зіграють у Санкт-Петербурзі з переможцем пари Франція – Швейцарія.

8 голів, фантастичні повороти – сьогоднішній вечір вдався. Іспанія зарано повірила в успіх і поплатилася за це зайвими 30 хвилинами. Хорватія, проваливши перший тайм, повернулася в гру, але на той момент вже багато було втрачено. Фіналіст чемпіонату світу вилітає з Євро-2020.

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