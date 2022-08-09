Після Роберта Лєвандовскі ще кілька гравців Барселони захотіли розпочати сезон з новими цифрами на спині.

Ферран Торрес і П'єр-Емерік Обамеянг у сезоні 2022/23 виступатимуть під іншими номерами, інформує офіційний сайт каталонців.

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Хавбек перейшов з 19-го на 11-й, який у минулому сезоні належав Адамі Траоре. Обамеянг раніше виступав під номером 25, але тепер носитиме 17-й, який звільнив Люк де Йонг. Вочевидь, габонець навіть не думає покидати Барселону, попри всі чутки про інтерес Челсі.

Нагадаємо, новий сезон для команди Хаві розпочнеться 13 серпня домашнім матчем проти Райо Вальєкано.

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