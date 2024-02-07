Барселона не зуміла оскаржити другу жовту картку Вітора Роке, отриману в матчі чемпіонату Іспанії проти Алавеса.

У поєдинку Алавес – Барселона (1:3) Вітор Роке забив гол, але отримав дві жовті картки, тому достроково залишив поле. "Синьо-гранатові" спробували оскаржити друге попередження нападника, але зазнали невдачі.

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Комітет з проведення змагань відхилив скаргу Барси, визнавши рішення арбітра правильним. Таким чином, Вітор Роке повинен пропустити матч 24-го туру чемпіонату Іспанії проти Гранади. Окрім цього, бразилець оштрафований на 600 євро, а Барселона – на 350, повідомляє AS.

Попри невтішне для себе рішення, Барселона не здається. Каталонці планують скористатися правом на ще одну апеляцію, щоб таки домогтися участі 18-річного бразильця у грі з Гранадою.

Нагадаємо, Вітор Роке з моменту переходу в Барселону зіграв за "блаугранас" 7 матчів у всіх турнірах, забив 2 голи.

Барселона у меншості втримала перемогу над Алавесом – зірковий новачок за 9 хвилин забив гол і отримав дві жовтих